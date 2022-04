La previsione della sensitiva Baba Vanga su Vladimir Putin

In queste settimane si sta tornando nuovamente a parlare delle profezie lanciate dalla veggente Baba Vanga. La donna, di origini balcaniche, è passata alla storia perchè avrebbe predetto alcuni degli eventi più importanti che sono accaduti fino ad ora nel mondo. A partire dal crollo delle Torri Gemelle di New York l’11 settembre 2001 nel corso di un gravissimo attentato terroristico. Da quel giorno il mondo è cambiato. La popolazione ha sperimentato una paura immensa che non si vedeva dai tempi della Seconda Guerra Mondiale.

Le recenti tensioni internazionali a Est dell’Europa hanno riacceso la paura, e a questo proprosito tornano in voga le profezie sulla fine dei tempi, profezie che sono state lanciate anche dal profetta Nostradamus nel corso del 1500. Ma Baba Vanga sembra aver predetto molto di più. Le sue “visioni” non lasciano presagire nulla di buono per il futuro dell’umanità, anche nell’immediato futuro. Ma sarà tutto vero?

Cosa ha previsto Baba Vanga

Dobbiamo precisare che secondo gli esperti Baba Vanga ha azzeccato il 68% delle sue profezie, a partire da quella che riguarda l’affondamento del Kursk nel 2000. La veggente ha previsto anche l’ascesa dell’ISIS, ma ha anche fatto previsioni su alcune personalità politiche, incluso il presidente della Russia, Vladimir Putin.

Baba Vanga è nata con il nome di battesimo di Vangelia Gushterova. La donna ha fatto nefaste previsioni per quanto riguarda proprio Putin, che nelle sue visioni essa ha visto diventate il “re del mondo”. “Tutto si scongelerà, come il ghiaccio, solo una cosa rimarrà intatta: la gloria di Vladimir Putin, la gloria della Russia. Nessuno può fermare la Russia. Tutto sarà rimosso da lei dal mondo e non solo sarà tenuto, ma Putin diventerà anche il signore del mondo” – questo avrebbe previsto Baba Vanga.

Se ciò si avvererà non è dato sapere, fatto sta che la veggente ha previsto anche oltre ostilità a livello mondiale e l’utilizzo di armi nucleari. In questo delicato momento a livello mondiale, anche post pandemia, la tensione che comunque possa succedere qualcosa di importante è importante.