La gaffe di Giuseppe Conte: "Io presidente della Repubblica"

Giuseppe Conte, nella mattinata dell’11 febbraio, ha partecipato a un incontro che si è svolto a Potenza presso il Teatro Comunale “Francesco Stabile”, con l’obiettivo di presentare il programma di sviluppo del territorio. Il presidente del Consiglio ha incontrato sia i sindaci della Regione Basilicata che i vertici delle associazioni imprenditoriali.

Il Premier, una volta finito il suo incontro, interviene in un punto stampa a Potenza, dove risponde alle domande dei giornalisti. Tuttavia, in questa circostanza, Conte ha fatto confusione sull’incarico che occupa: “Io, in quanto presidente della Repubblica, sono garante della coesione”. Il Premier non si è accorto della gaffe e nessuno dei presenti glielo ha fatto notare; senza interruzione, Conte ha continuato il suo discorso sottolineando che nulla andrà tolto al Sud ma che saranno riconosciute alcune specifiche competenze del Nord.



A pubblicare per primo il video su Twitter è stato Ivan Scalfarotto del Partito Democratico dove, con ironia, ha dichiarato che la prossima tappa del premier Giuseppe Conte è diventare Napoleone Bonaparte.

Il ruolo di Giuseppe Conte

Giuseppe Conte è il presidente del Consiglio dei ministri; il suo compito, come si legge sul sito del Governo, è il seguente: “Al Presidente del Consiglio, in quanto capo dell’Esecutivo, la Carta costituzionale conferisce un’autonoma rilevanza, facendone il centro nevralgico dell’intera attività del Governo: egli, infatti, ne dirige la politica generale e ne è il responsabile, mantiene l’unità di indirizzo politico e amministrativo, promuove e coordina l’attività dei Ministri”.

Il ruolo del Presidente della Repubblica è occupato attualmente da Sergio Mattarella. Come si legge nell’Articolo 87 della Costituzione Italiana, il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale; può inviare messaggi alle Camere, indire le loro elezioni e fissare la prima riunione.