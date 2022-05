Italia, arriva la stangata di 1400 euro. Ecco cos’hanno deciso

Ascolta questo articolo

In queste settimane gli italiani stanno facendo i conti con una grave crisi economica causata non solo dagli strascichi della pandemia di Covid-19, ma anche dalla recente situazione in Ucraina che non accenna a placarsi. Le parti, i russi e gli ucraini si intende, non riescono a trovare un accordo che faccia cessare le ostilità e fino ad ora a nulla sono valsi i tentativi della diplomazia internazionale, che è intervenuta fermamente su quanto sta accadendo condannando in toto la Russia.

Le recenti sanzioni occidentali nei confronti di Mosca non aiutano di certo la nostra già precaria economia, che risente ancora del blocco totale del 2020 a causa della pandemia. Insomma un periodo molto delicato per gli italiani che stanno facendo i conti con continui aumenti non solo sulle materia prima, ma anche del carburante, il quale era arrivato a toccare cifre mai viste. Il Governo è intervenuto per mettere un freno alla lievitazione dei prezzi, ma dietro l’angolo c’è subito un’altra stangata. Vediamo di cosa si tratta.

Stangata di 1.400 euro

Secondo quanto riferiscono i media nazionali la nuova stangata interesserà chi ha una casa di proprietà. Come si sa chi possiede un immobile è tenuto a pagare l’IMU, ovvero l’imposta muncipale unica. Si tratta di un tipo di tassa chiamata appunto patrimoniale ed è applicata sul componente immobiliare del patrimonio.

Questa tassa rappresenta sicuramente una voce molto importante per le famiglie italiane, che devono pagarla ogni anno. Gli italiani sono molto attenti a quanto spendono, soprattutto in questo periodo, dove stanno arrivando già salassi per quanto riguarda il consumo di luce e gas. La nuova stangata riguarderà proprio l’IMU.

La Commissione Europea in questi giorni ha mandato una raccomandazione al Governo italiano mentre la sinistra ha chiesto una revisione dei valori catastali degli immobili per una maggiore equità. Proprio per questo la sottosegretaria Maria Cecilia Guerra ha invocato la raccomandazione europea per far sì che chi possiede immobili che sono stati rivalutati nel tempo paghi tasse più alte, circostanza che colpirebbe quasi tutti gli italiani. Il salasso quindi potrebbe arrivare a 1.400 euro all’anno, mettendo definitivamente ko il portafoglio degli italiani.