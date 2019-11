Intercettate le chat che svelano i legami tra Salvini, Parnasi e il tesoriere della Lega

Da quello che è emerso dalle intercettazioni, sarebbero stati svelati i legami tra il partito della Lega ed i grandi poteri economici e finanziari. In questa storia si intrecciano dagli interessi privati ai finanziamenti illeciti al partito, a detta degli inquirenti.

Matteo Salvini dichiarò di essere amico del Parnasi da quando si incontrarono allo stadio. Quello che è invece emerso dalle chat del leader leghista sembrerebbe un altro tipo di rapporto. A 3 mesi dalle elezioni politiche che si sono tenute nel 2018, il leader del carroccio si trovava a cena a casa di Luca Parnasi, in compagnia del tesoriere del partito, e del numero due della Lega, Giancarlo Giorgetti. “Ciao Luca, volevo ringraziarti molto per la cena, hai messo al tavolo delle persone di valore e sono contento Matteo ci si sia confrontato“: questo è stato il messaggio di ringraziamento del tesoriere dopo la cena.

Non si tratta però dell’unica occasione in cui vediamo i maggiori vertici della Lega riunirsi per banchettare assieme a Luca Parnasi: infatti, nel 19 aprile del 2016, a Roma, fu organizzata una cena di gala definita da Centemero come una cena di “fundraising“. Ma il particolare più sconcertante proviene dalle conversazioni che sono state trovate dagli inquirenti su Telegram: “Per Iban et similia facciamo de visu o vuoi tutto in anticipo?“.

Le chat, che sono state diffuse pubblicamente dal quotidiano “L‘Espresso”, provengono dal cellulare di Parnasi, e sono state recuperate durante le indagini scattate per la costruzione del nuovo stadio della Roma.

I magistrati hanno seguito le strade che portavano alla corruzione, andando a cercare proprio quei casi di finanziamenti illeciti ai partiti. In questa storia compare anche l’ ex tesoriere del PD che ora figura nelle file di Italia Viva, ma soprattutto Centemero, il famigerato tesoriere della Lega.

Al tesoriere si imputa di aver ottenuto finanziamenti illeciti dallo stesso Parnasi con l’aiuto dell’associazione “Più Voci”, che è stata instituita con il solo scopo di ricevere finanziamenti da aziende. Proprio per tenere quei soldi lontano dai conti del partito di Matteo Salvini, a Centemero veniva chiesta dai giudici la restituzione dei famosi 49 milioni di rimborsi elettorali spariti misteriosamente ed ottenuti mediante l’utilizzo della truffa di Belsito e Bossi.

L’inchiesta su questo giro di finanziamenti illeciti era nata in seguito ad un articolo pubblicato sull’Espresso nell’aprile del 2018, articolo nel quale si parlava della società “Più Voci” e dei soldi ricevuti dalla Lega.