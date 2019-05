Il Tar sfida il Viminale e riapre le porte dell’accoglienza a Riace

Cosa ne pensa l’autore

David Mc Green - Un Paese che ha già tanti poveri autoctoni si ostina ad importare altri poveri spacciandoli per ricchezza, quando invece la ricchezza è solo per i furbetti che accolgono o fingono di accogliere questi disperati. Li chiamano nuovi italiani, ma in realtà a questi dell'Italia non gliene frega niente. Non si cureranno di mantenere e valorizzare i nostri patrimoni culturali, storici, architettonici. Noi per loro siamo solo terra di conquista, il Paese dei balocchi dove poter delinquere impunemente. Sarà il declino di una civiltà, la nostra, e l'inizio di un'altra civiltà: quella islamica. Si sta per chiudere un'era di civiltà per far posto ad un'era di barbarie medievali, di diritti negati alle donne, di burka per la signorine, di censura dell'informazione, di politiche autoritarie. Oriana Fallaci lo aveva profetizzato. E per tutto questo, le generazioni future malediranno la Sinistra e la Chiesa per averli consegnati all'inciviltà.