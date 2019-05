Cosa ne pensa l’autore

David Mc Green - Non c'è bisogno di essere un "sociologo" per capire una cosa che è sotto gli occhi di chiunque: questa Ue non può durare. Non può durare perché è contro l'Europa, non può durare perché sta facendo danni immensi sia all'economia che alla cultura stessa europea. Alla Grecia è stato detto molto solidalmente di morire. All'Italia si sta suggerendo la stessa cosa. Non esiste un governo europeo votato dai cittadini europei, e mai potrà esistere perché ogni nazione vorrà conservare la propria sovranità, a costo di dissolvere l'Ue in un bagno di sangue. E Nostradamus lo aveva profetizzato. Speriamo che non accada. Non esiste una politica estera comune, non esiste un esercito europeo. L'euro non è una valuta reale, ma una specie di operazione finanziaria. Francia e Germania sono le uniche a dettare legge. Il Regno Unito l'ha capito e se ne è andato. In realtà, la cosiddetta Ue non può neanche finire, dato che non è mai cominciata. È solo una creatura della "political correttness", un'immagine su carta patinata.