Il premier Giuseppe Conte, durante la festa di Fratelli d’Italia, si dice favorevole a tasse su merendine e voli

Cosa ne pensa l’autore

Carlo Crescenzi - Notevole lo sforzo che il premier italiano Giuseppe Conte intende compiere nel breve termine. Spero molto che riesca, insieme a tutto il governo, ad evitare la temutissima manovra dell'aumento dell'Iva. In Italia, in questo momento, non ne abbiamo decisamente bisogno. Molto lodevole inoltre lo sforzo che Conte tenta di fare verso il nuovo Green New Deal. Staremo a vedere i risultati ottenuti.