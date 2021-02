Il Movimento 5 Stelle sosterrà il Governo Draghi: sì dalla piattaforma Rousseau

Alla fine ha prevalso il sì. Il Movimento Cinque Stelle sosterrà il Governo che sarà presieduto da Mario Draghi, il quale appunto sarà il nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri. I sostenitori del partito pentestellato nella giornata di oggi 11 febbraio sono stati chiamati a votare sulla piattaforma online Rousseau.

In totale, secondo quanto riferisce l’Huffington Post, sono stati 74.537 i votanti, e di questi il 59,3% ha risposto “sì”, per cui è detto favorevole che i Cinque Stelle sostengano il nuovo Esecutivo. I no si sono fermati al 40,7%. Un risultato che è stato salutato con gioia anche da Luigi Di Maio, il quale ha detto che oggi il Movimento “ha scelto la strada del coraggio”.

Secondo Di Maio questa votazione è avvenuta in un momento drammatico per tutta l’Italia e per il mondo intero, per questo i pentestellati hanno deciso di dare sostegno ad un Governo europeista. Il Movimento, secondo Di Maio, “sceglie un insieme di valori e diritti di cui tutti noi beneficiamo ogni giorno e dietro ai quali, purtroppo non di rado, si nascondono egoismi e personalismi”. Soddisfazione per il risultato è stata espressa anche da Vito Crimi, capo politico dei Cinque Stelle.

La Lega è preoccupata

Non tutte le forze politiche sono d’accordo nel sostenere Mario Draghi, come ad esempio ha già fatto Fratelli D’Italia, di Giorgia Meloni, che ha già fatto sapere che non voterà la fiducia a Draghi. Il capo dei Cinque Stelle, Crimi appunto, ha dichiarato inoltre che adesso c’è bisogno di rispettare questo mandato, e questa sarà la cosa più difficile. A breve quindi dovrebbe insediarsi il nuovo Esecutivo, anche se c’è ancora da scegliere i ministri.

“Oggi i nostri iscritti hanno dimostrato ancora una volta grande maturità, lealtà verso le istituzioni e senso di appartenenza al Paese” – così ha detto Di Maio annunciando la vittoria del “sì” sulla piattaforma Rousseau. Altre forze politiche, come la Lega invece, si dicono preoccupate soprattutto dalla spaccatura che si è creata nel Movimento pentestellato dopo il voto degli iscritti che ha consegnato la fiducia a Draghi.

Per questo la Lega ritiene che sia molto importante il suo aiuto e quello di Fratelli D’Italia. Tra l’altro il partito di Matteo Salvini si è detto disponibile a collaborare con il nuovo Premier, Mario Draghi. “Conte non aveva condiviso nulla con nessuno, un conto invece è essere protagonisti sul tema dei fondi da ricevere” – così ha dichiarato Salvini alla stampa. Il nuovo Esecutivo, quindi, dovrebbe partire a breve.