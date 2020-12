Il Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, positiva al Covid-19: in autoisolamento anche Di Maio e Bonafede

Il Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, è stata trovata positiva al coronavirus Sars-CoV-2. Lo comunicano fonti di Governo e la notizia è stata riportata anche dall’agenzia Ansa. Da quanto si apprende il capo del dicastero della Difesa, nella mattinata del 7 dicembre si è sottoposta al tampone molecolare, che esegue ogni dieci giorni. Tutti i membri del Governo, infatti, vengono sempre sottoposti a rigidi controlli anti-pandemia, proprio perché sono tra le persone più esposte al contatto con il pubblico.

La notizia della positività della Lamorgese è arrivata proprio nel corso del Consiglio dei Ministri odierno. Appena saputa la notizia la donna ha lasciato subito la riunione e si è messa in isolamento, così come previsto dai protocolli sanitari. Anche il Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, e quello degli Esteri, Luigi Di Maio, sono isolamento in quanto ritenuti tra i contatti stretti della Lamorgese. In particolare proprio Bonafede sarebbe stato seduto accanto al capo della Difesa. Da Palazzo Chigi però assicurano che tra tutti i membri del Cdm c’era la giunta distanza di sicurezza, per cui tratta di misure prese al solo scopo precauzionale.

Il Cdm è ripreso e poi terminato poco dopo

Dopo aver ricevuto la notizia della positività del Ministro Lamorgese, i lavori del Cdm sono ripresi. Il Consiglio ha terminato la sua attività poco dopo e tutti i partecipanti hanno lasciato la riunione. Si deve precisare che Luciana Lamorgese è asintomatica, per cui le sue condizioni di salute sono buone. Adesso a stretto giro tutti i membri del Cdm saranno sottoposti al tampone nelle prossime ore per verificare la presenza eventuale di altri casi positivi.

Prima del tampone odierno la Lamorgese si è sottoposta ad almeno altri dieci test, tutti risultati negativi. Non è dato sapere dove il Ministro abbia contratto il virus, ma sicuramente saranno le indagini epidemiologiche sui contatti stretti a stabilire dove la professionista si sia infettata.

Il Ministro Di Maio ha fatto sapere tramite il suo staff che continuerà a lavorare in videoconferenza senza alcun problema, questo proprio in attesa del risultato del test che effettuerà a breve. La notizia della positività di Luciana Lamorgese si è diffusa in breve tempo in tutto l’ambiente della politica italiana.