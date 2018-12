Il M5S teme la Caporetto elettorale e indice un election day

Cosa ne pensa l’autore

Mario Barbato - Gli italiani stanno prendendo coscienza dell'incapacità dei grillini di governare. Il M5S punta ad altro. E quell'altro è tutto personale. Tempo fa, un esponente pentastellato mi disse senza mezzi termini: "A me della politica non interessa nulla, mi interessa solo usarla per sistemarmi in qualche società pubblica". Ecco. Pensate che questo non sia il pensiero che pervade la maggior parte dei grillini, molti dei quali giovani, disoccupati e senza alcuna speranza per il futuro che non sia l'emigrazione anche per loro?