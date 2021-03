Il generale dell’Esercito Figliuolo nuovo commissario straordinario per l’emergenza Covid-19

Il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, è stato rimosso dal suo incarico. Lo fa sapere direttamente Palazzo Chigi con una nota. A sostituire Arcuri sarà adesso il generale dell’Esercito, Francesco Paolo Figliuolo. Originario di Potenza, Figliuolo ha avuto numerosi incarichi presso le forze armate italiane, essendo stato anche Capo Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore della Difesa. Dal 7 novembre 2018 è comandante logistico dell’Esercito Italiano.

Francesco Figliuolo ha comandato missioni militari anche all’estero e in territori difficili, come l’Afghanistan. Dal settembre 2014 all’agosto 2015 è stato comandante delle Forze NATO in Kosovo. Il Premier Mario Draghi ha ringraziato Arcuri per il servizio reso al Paese durante il suo mandato. “Arcuri ha servito il Paese e lo ha fatto credo in maniera importante e giusta. Draghi è legittimato e ha le carte in regole per sostituirlo. Bene così, l’importante è sconfiggere il Covid, non è una battaglia sui nomi” – queste le parole di Giancarlo Cancellieri, sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti.

La nota di Palazzo Chigi

Dal Governo fanno sapere che la scelta di Figliuolo è stata fatta perché il generale avrebbe tutte le competenze per fronteggiare situazioni complesse, le quali potranno “offrire un contributo decisivo nella gestione della campagna di vaccinazione”. Distribuire infatti quante più dosi di vaccino possibile e in breve tempo sarà fondamentale per dare la svolta decisiva alla pandemia, e proiettarsi quindi verso la sua fine.

“Rimosso il commissario Arcuri, al suo posto designato il generale di corpo d’armata Francesco Paolo Figliuolo. Grazie presidente Draghi. Missione compiuta” – così ha commentato la scelta del Governo il leader della Lega Matteo Salvini, che si dice molto soddisfatto dalla scelta effettuata da Mario Draghi e dall’Esecutivo.

Anche la leader di Fratelli D’Italia, Giorgia Meloni, augura buon lavoro a Francesco Paolo Figluolo e si dice contenta che come commissario straordinario all’emergenza Covid ci sia un militare. Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia parla di “un successo politico che va nella direzione dell’interesse nazionale”.