Il Consiglio dei Ministri (Cdm) ha recentemente dato il via libera al disegno di legge sul codice della strada, un provvedimento presentato dal ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini. Questo disegno di legge era all’ordine del giorno per l’approvazione preliminare e ora verrà discusso e potenzialmente modificato in Parlamento.

L’obiettivo di Salvini è che diventi una norma concreta entro l’autunno.In una conferenza stampa successiva al Cdm, Salvini ha spiegato che questo provvedimento si concentra sull’educazione stradale, sulla prevenzione e sui controlli, ma anche su sanzioni pesanti per chi commette errori. Ad esempio, i recidivi potrebbero subire la revoca a vita della patente, mentre chi guida ubriaco o sotto l’effetto di droghe potrebbe vedersi revocata la patente per un periodo fino a tre anni.

Salvini è stato categorico nell’affermare che l’uso di sostanze stupefacenti prima di mettersi alla guida non sarà tollerato in alcun modo. Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture ha sottolineato che queste norme non hanno un nemico specifico, ma sono finalizzate a garantire la sicurezza stradale e la salute pubblica.

L’obiettivo è bilanciare regole, buonsenso, controlli e repressione in quelle situazioni più gravi e ad alto rischio.In definitiva, l’approvazione preliminare del disegno di legge sul codice della strada rappresenta un passo avanti significativo per il governo italiano nel campo della sicurezza stradale. Si auspica che questo provvedimento possa essere migliorato e reso effettivo entro l’autunno, al fine di garantire strade più sicure e un maggior rispetto delle regole da parte dei conducenti.

Il nuovo Codice della Strada avrà l’obiettivo di rendere le strade italiane più sicure e di proteggere la vita dei cittadini. Saranno introdotte sanzioni più severe per chi viene sorpreso alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. Inoltre, è previsto un aumento dei controlli per contrastare il fenomeno dell’abuso di alcol e droghe al volante. La tolleranza zero per chiunque si metta alla guida in uno stato alterato rappresenta un punto fondamentale della politica di sicurezza stradale di Salvini. Il leader della Lega ha ribadito che chiunque si rende responsabile di tali comportamenti mette a rischio la propria vita e quella degli altri sulla strada, e pertanto non deve essere assolutamente tollerato.