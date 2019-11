Nella giornata di ieri Suso ha festeggiato i suoi 26 anni. Il calciatore iberico, seppure in questo inizio di stagione non stia brillando molto, è uno dei prezzi pregiati del Milan, essendo il sesto in classifica nel valore di mercato del sito “Transfermarkt” dietro a Gianluigi Donnaruma, Alessio Romagnoli, Ante Rebic, Krzysztof Piątek e Lucas Paquetá.

Proprio le sue scarse prestazioni di questi primi mesi del 2019 non stanno convincendo i tifosi del Milan, con alcuni che chiedono addirittura la sua cessione. Questa forte delusione sembra nascere anche dagli scarsi risultati della squadra rossonera, che hanno portato la dirigenza del Milan a scegliere di esonerare Marco Giampaolo per sostituirlo con Stefano Pioli.

Il botta e risposta tra Matteo Salvini e Suso

Tra i milanisti delusi c’è anche Matteo Salvini, che non ha mai nascosto di essere tifoso del Milan. Su un post Instagram, relativo al festeggiamento del compleanno di Suso, Salvini ha deciso di rimproverare il calciatore per le sue ultime prestazioni: “Auguri! – ha scritto il leader della Lega – Nella speranza che Babbo Natale ti porti un po’ di velocità, di grinta e di voglia di giocare”.

Suso, non intimorito dal messaggio rilasciato da Matteo Salvini, dopo qualche ora ha risposto all’ex vicepresidente del Consiglio dei Ministri con molta convinzione: “Grazie. Nella speranza che Babbo Natale ti porti un po’ di velocità, di grinta e di voglia di amministrare meglio, molto meglio, un paese che amo”.

L’augurio non sembra essere andato giù a Suso, che non ha per nulla accettato le critiche di Matteo Salvini. Il leader della Lega però, sempre attivo sui social e nelle varie trasmissioni televisive, potrebbe aver già pronta la risposta per il calciatore spagnolo. Intanto, a quanto pare, il commento di Suso sembra essere stato particolarmente apprezzato, poiché ad oggi su Instagram ha superato i 24 mila like contro i quasi 4 mila di Salvini.