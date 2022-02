Sale sempre di più la tensione tra la Russia e l’Occidente, e soprattutto con i partner Nato. La situazione sembra arrivata al punto di non ritorno dopo che Mosca ha deciso di invadere l’Ucraina. Per il momento la Nato non ha deciso di attuare un intervento militare in Ucraina, anche perchè quel Paese non è un partner dell’Allenza Atlantica. Nonostante questo, vista la potente aggressione scagliata da Putin contro gli ucraini, l’Unione Europea e gli Stati Uniti d’America in primis hanno deciso di tagliare fuori Mosca con una serie di sanzioni piuttosto pesanti. Queste ultime riguardano il settore tecnologico ma anche il sistema di messaggistica bancaria Swift.

Si tratta di quel particolare sistema che permette i pagamenti tra le banche di tutto il mondo. I più importanti istituti di credito russi adesso sono stati esclusi da questo sistema, per cui ciò è stato visto da Mosca come un affronto e il presidente Vladimir Putin nella giornata di oggi ha deciso di dare ordine alle forze armate di attivare il sistema di deterrenza nucleare di difesa. E anche l’Unione Europea ha agito in blocco contro la Russia prendendo una decisione importante.

Chiuso lo spazio aereo europeo

Nelle scorse ore il Governo italiano ha fatto sapere di aver chiuso lo spazio aereo ai velivoli civili russi. Questo vuol dire che nessuna compagnia russa potrà volare nel nostro Paese e quindi far atterrare i propri velivoli nei nostri aeroporti. Si tratta di una decisione che a Mosca non è piaciuta per niente.

La decisione italiana è arrivata poco prima di quella della Unione Europea, che ha così deciso di chiudere lo spazio aereo alla Russia. I territori degli stati membri della UE sono quindi off liits ai russi. Altri Paesi come Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Polonia, Slovenia, Lituania, Lettonia, Romania, Regno Unito e Francia hanno preso la stessa decisione.

Non è escluso che nelle prossime ore, o nei prossimi giorni, possano arrivare ulteriori sanzioni contro Mosca. A causa della situazione in Ucraina, inoltre, l’Italia ha nuovamente varato lo stato di emergenza che avrà durata di 3 mesi a partire da ieri. La tensione tra Ucraina e Russia sta tenendo con il fiato sospeso il mondo intero.