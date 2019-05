Gli auguri di Salvini per la festa della mamma: "Auguri a tutte le mamme ma non alle genitrici 2"

Continuano i comizi nelle piazze italiane del Ministro dell’Interno Matteo Salvini, in vista del voto previsto per il 26 maggio per le elezioni comunali. Nella giornata di ieri, il vicepremier ha fatto tappa a Sanremo, riempiendo piazza Boreo d’Olmo delle molte persone giunte per ascoltarne le parole e per scattare una foto insieme, com’è solito fare al termine di ogni comizio. Un discorso in particolare fatto da Matteo Salvini ha però attirato l’attenzione di molti.

Nella giornata di ieri, domenica 12 maggio, si celebrava la festa della mamma, ed il ministro dell’Interno non si è tirato indietro nel fare gli auguri alle molte donne presenti e non in piazza. Citando le parole del leader della Lega, sono stati rivolti gli auguri anche a tutte le mamme che non ci sono più e a coloro che lo diventeranno in futuro, sottolineando però che i suoi auguri non sono rivolti alle genitrici 2.

Il vicepremier non ha fatto mancare anche una frecciatina rivolta a Bruxelles, definendo come una “marmellata mondiale” il futuro che stanno prospettando, dove la mamma è mamma “ma magari è anche un po’ papà“, confermando così la sua contrarietà alle famiglie arcobaleno. Il Ministro Salvini non è nuovo nell’esprimere questo suo pensiero, ricordiamo infatti che il 3 aprile scorso è entrato in vigore il provvedimento – firmato proprio dal leader della Lega il 31 gennaio – che reintroduce la dicitura “madre“ e “padre” al posto di “genitore 1” e “genitore 2” sulla carta d’identità.

Il comizio a Sanremo si è concluso con la fotografia di rito. Alla domanda del leader della Lega se ci fosse qualcuno desideroso di scattarsi un “selfie” con lui, si è alzato un forte boato tra la folla.

Gli auguri alla mamma del vicepremier Luigi Di Maio

Mentre in piazza il vicepremier Salvini ci tiene a specificare che i suoi auguri sono per tutte le mamme ma non per le genitrici 2, l’altro vicepremier, Luigi Di Maio, pubblica un post sul suo profilo social di Facebook, per augurare a tutte le mamme, ed ovviamente alla sua, una buona festa, riferendosi a tutte quelle donne “che amano i propri figli e che resistono davanti alle più grandi difficoltà economiche e sociali“.