Giuseppe Conte: "Salute ed economia le priorità del Paese"

Il premier Giuseppe Conte è tornato a parlare delle misure del Recovery Fund, un fondo di recupero che aiuterà il Paese a ripartire nel dopo Covid, ma già da subito, durante la pandemia. Il presidente del Consiglio, in un videomessaggio rivolto all’assemblea del Cna, ha ribadito che “dobbiamo uscire da questo momento difficile” e perché questo accada c’è bisogno dell’apporto di tutti.

Il premier Conte ha ricordato che è necessario “proteggere la salute” se si vuole “proteggere l’economia“. Ha poi ammesso che le prossime settimane saranno piuttosto complesse e per questo ha fatto la promessa di un “assegno per le famiglie con figli” insieme ad altri nuovi aiuti per coloro che si trovano in difficoltà. Un’attenzione particolare è rivolta proprio a coloro che più hanno sofferto per le conseguenze economiche dovute alla pandemia, ha assicurato il presidente del Consiglio.

Il pericolo non è ancora passato, ha ricordato Conte. Se guardiamo ai mesi passati ci rendiamo conto che per tutti noi questo tempo è stato motivo di “una prova difficile“, tanto per la comunità, quanto per l’economia. Il ritmo attuale del contagio preannuncia che le prossime settimane saranno complesse e non sarà possibile “abbassare la guardia“, se volgiamo proteggere salute ed economia.

Nel videomessaggio il premier Conte ha riconosciuto che a volte è mancata la tempestività nell’adottare le misure di sicurezza. Ora si può dire che in generale le amministrazioni pubbliche “possono senz’altro migliorare le loro performance” soprattutto per quanto riguarda l’aiuto rapido e concreto alle imprese cercando di creare “un contesto favorevole agli investimenti“.

Il videomessaggio si è concluso con un appello a unire le forze “nel segno della reciproca fiducia per cambiare l’Italia”, è questo il solo modo, ha detto Conte, per non lasciare nessuno alle spalle, in una vicinanza che vorrebbe essere concreta: “le porte del governo rimarranno sempre aperte“.