Giuseppe Conte parla delle elezioni regionali e della sconfitta di Salvini

Il premier Giuseppe Conte ha avuto modo di parlare delle elezioni regionali che si sono svolte in Emilia Romagna e Calabria. Il premier ha spiegato di non avere dubbi in merito al fatto che il vero sconfitto sia il leader della Lega Matteo Salvini. Queste sono le dichiarazioni al riguardo di Giuseppe Conte, che ha affermato riferendosi a Salvini: “Ha perso lui”.

Inoltre, l’accademico ha colto l’occasione per criticare l’ex ministro dell’Interno in merito all’episodio del citofono, da lui definito come “indegno“. Queste sono le sue parole che non lasciano alcun dubbio: “Suonare ai campanelli accompagnati dalle troupe tv ricorda pratiche oscurantiste del passato”.

Nel corso del suo intervento, Giuseppe Conte ha avuto modo di porre l’accento anche sull’attuale governo, facendo notare la stabilità che si è rafforzata dopo il voto. Ha spiegato che ci sono tutti i presupposti per arrivare fino alla fine del mandato: “Nessuna instabilità, ora una nuova agenda fino al 2023”.

Le parole del premier Giuseppe Conte

Il premier non ha avuto dubbi rispetto alla tranquillità del governo, durante la sua uscita da palazzo Chigi ai cronisti presenti. Ha ricordato che si tratta di una sconfitta evidente per la Lega: “Matteo Salvini è il grande sconfitto dal voto perché queste elezioni regionali erano state percepite come un referendum pro o contro di lui e lui ha perso”.

Rispetto alla vittoria del centro-destra in Calabria, Giuseppe Conte ha evidenziato che la Lega non è il primo partito neanche in questa regione. Ha giudicato inaccettabile il comportamento di Salvini che suona ai campanelli, parlando di un ritorno alle pratiche oscurantiste.

Nel corso dell’intervista, il presidente del consiglio ha ribadito che si deve pensare alla creazione di un fronte alternativo alla destra, con l’intento di dare spazio a tutte le forze con una idea politica differente rispetto alla Lega.