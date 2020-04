Giuseppe Conte, il momento più difficile: "Una ferita che abbiamo compreso si sarebbe aperta sempre di più"

Cosa ne pensa l’autore

Gaetano Perrotta - Ha fatto un'analisi come sempre equa, il premier, ed è giusto che non sia riuscito a trattenere la commozione di fronte a una tragedia provocata da questa pandemia. La speranza è che il per il mese di maggio si possa tornare alla vita di sempre e riprenderci, sebbene in maniera graduale, la nostra normalità.