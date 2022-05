Giorgio Napolitano la notizia è appena arrivata

Ascolta questo articolo

In queste settimane il nostro Paese è colpito da tragedie che stanno facendo discutere molto l’opinione pubblica. Spesso si tratta di incidenti stradali oppure di malori improvvisi. Alcuni drammi stanno anche interessando molti vip e personalità del mondo dello spettacolo e dello sport. Si tratta di episodi che mandano in apprensione i fan delle personalità famose. Ma in queste ore una nota personalità del mondo della politica sta attraversando un momento molto delicato.

La notizia è purtroppo confermata dalle maggiori agenzie di informazione nazionali. Tutto il mondo della politica italiano è in apprensione per quanto successo a Giorgio Napolitano, presidente emerito della Repubblica Italiana e politico di lungo corso che ha fatto la storia del nostro Paese fin dalla II legislatura nel 1953. Vediamo che cosa è accaduto a Napolitano.

Operato d’urgenza

La sua carriera nel mondo della politica comincia appunto come Deputato della Repubblica italiana nel 1953, per poi ricoprire tale ruolo per dieci anni, anche se non consecutivi. Da sempre Giorgio Napolitano è una bandiera del Partito Comunista Italiano, dove ha militato fino al 1991 per poi passare al Partito Democratico della Sinistra e poi ai Democratici di Sinistra.

Il massimo apice della sua carriera lo ha toccato dal 2006 al 2015, quando per due mandati consecutivi è stato presidente della Repubblica Italiana. Napolitano in queste ore si trova ricoverato presso l’ospedale Spallanzani di Roma a causa di un intervento chirurgico eseguito d’urgenza all’addome.

“Il presidente sta bene ed è sveglio. Ha superato l’intervento, ma ovviamente è in terapia intensiva in prognosi riservata. Non posso dire di più” – così ha dichiarato all’Adnkronos il dottor Gisueppe Maria Ettore, il chirurgo che ha appunto operato il presidente emerito della Repubblica. Nelle prossime ore si potranno conoscere ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute, si attendono notizie dal nosocomio romano. Giorgio Napolitano ha 97 anni.