Giorgia Meloni vince le elezioni, il PD crolla: "Non tradiremo gli italiani"

Ascolta questo articolo

Gli italiani hanno scelto Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni come nuova premier, ottenendo il 26% alle elezioni del 2022. Al Senato la coalizione di centrodestra prende almeno 114 seggi e mette in sicurezza la possibilità di governare in autonomia, mentre alla Camera sfiora il 43%. Affluenza alle 23:00 al 63.91%, mai così bassa, con più di nove punti in percentuale in meno del 2018.

Crolla il Partito Democratico, poiché Enrico Letta non riesce a raggiungere neanche la soglia minima prefissata all’inizio del 20% (19.9%). Buon risultato invece quello di Giuseppe Conte, giacché il Movimento 5 Stelle sfiora il 15% (14.8%). Il centrodestra invece si mantiene con Giorgia Meloni, siccome la Lega di Matteo Salvini e Forza Italia di Silvio Berlusconi deludono le aspettative ottenenendo rispettivamente l’8.9% e 7.9%.

Parlando invece degli attimi partiti, Azione e Italia Viva di Carlo Calenda e Matteo Renzi ottengono il 7,7%, Verdi + Sinistra di Angelo Bonelli il 3.7%, +Europa di Emma Bonino il 3%, Italexit di Gianluigi Paragone l’1.9%, Unione Popolare di Luigi De Magistriis l’1.4% e Italia Sovrana e Popolare l’1.1%. Impegno Civico di Luigi Di Maio invece non riesce a superare lo 0%, ottenendo solamente lo 0,6%.

Le prime parole di Giorgia Meloni

Con i risultati dalla sua parte, Giorgia Meloni brinda alla vittoria: “Questo è il tempo della responsabilità, il tempo in cui se si vuole far parte della storia si deve capire quale responsabilità abbiamo verso decine di milioni di persone perchè l’Italia ha scelto noi e non la tradiremo come non l’abbiamo mai tradita. Se saremo chiamati a governare la nazione lo faremo per tutti, per unire un popolo esaltando ciò che unisce piuttosto che ciò che divide”.

L’onorevole ha poi aggiunto: “Il fatto che Fdi sia primo partito significa tante cose per tanti di noi: questa è sicuramente per tanti di noi una notte di orgoglio, di riscatto, di lacrime, abbracci, sogni. Però quando sarà passata dovremo ricordarci che non siamo a un punto di arrivo ma di partenza e da domani dobbiamo dimostrare il nostro valore”.