Giorgia Meloni, sulle elezioni in Emilia Romagna, dice di credere nella vittoria

Giorgia Meloni ha avuto modo di parlare delle elezioni regionali in Emilia Romagna e condivide con il leader Matteo Salvini l’ottimismo intorno alla vittoria. La leader di Fdi ha posto l’accento sulle problematiche presenti a Rimini, sottolineando la necessità di non ignorare un aspetto importante come quello della sicurezza.

La Meloni ha affrontato numerosi temi, ricevendo tanti applausi al Palacongressi e sembra non volersi porre limiti, nonostante conosca la difficoltà del vincere in una regione storicamente rossa come l’Emilia Romagna.

L’ex ministro della Gioventù si è detta piuttosto ottimista in merito a quello che sarà il verdetto del prossimo 26 gennaio, con la speranza di apportare dei cambiamenti significativi. Queste sono le dichiarazioni della Meloni, che ha affermato al riguardo: “Possiamo davvero credere nella vittoria, ovunque siamo andati abbiamo trovato una grande accoglienza e partecipazione, oltre le aspettative”.

Le dichiarazioni della leader di Fdi sulla regione Emilia Romagna

Ha fatto notare che, nel caso di un risultato storico da parte loro, sarà evidente che ci saranno delle conseguenze sul governo. Queste sono le parole dell’ex candidata a sindaco a Roma: “Se il centrosinistra perde la sua roccaforte, anche il presidente Mattarella dovrà prenderne atto”.

Nel corso del suo intervento in merito a una regione come l’Emilia Romagna, Giorgia Meloni si è concentrata in modo particolare sul problema della sicurezza e ha voluto ricordare un dato importante.

La leader di Fratelli D’Italia ha citato nel merito la classifica stilata da “Il sole 24 ore”, affermando sulla sicurezza: “Un tema ignorato dalla sinistra”. Si è trattato di un modo per lanciare un allarme in questa regione, tanto che a Rimini c’è stata anche la partecipazione del portavoce provinciale di Fratelli D’Italia, Federico Brandi. Quest’ultimo ha dato il suo punto di vista dicendo senza giri di parole: “Vincere le elezioni regionali darebbe una spallata al governo Conte”.