Giorgia Meloni risponde dopo le parole di Graziano Del Rio sul tricolore

Giorgia Meloni sulla propria pagina di Facebook ha voluto commentare le parole di Graziano Del Rio intervenuto nel corso dell’assemblea del Partito Democratico.

In questa occasione il capogruppo del PD alla camera dei deputati ha posto l’accento sulla comunità familiare, del lavoro, territoriale, dai piccoli comuni ai grandi comuni. L’esponente del PD ha criticato la leader di Fratelli D’Italia affermando: “La Meloni non mi porterà mai via il tricolore”. Ha continuato dicendo: “Il tricolore appartiene a me, prima che a lei, perché credo di voler bene più alla mia patria di quanto ne voglia lei”.

La risposta di Giorgia Meloni

Non è tardata ad arrivare la replica dell’ex ministro della gioventù che ha usato delle parole molto forti per rispondere all’accusa di Graziano Del Rio. L’esponente di Fdi ha scritto un post sulla sua pagina di Facebook, dove ha reso nota la provocazione dell’ex ministro dei trasporti. L’alleata di Matteo Salvini ha voluto rispondere e non è mancata una certa ironia dalle parole della Meloni che ha affermato: “Sono contenta se la sinistra riscopre l’amor patrio, dopo che per decenni solo la destra italiana ha portato in piazza il tricolore”.

Allo stesso tempo la senatrice ha sottolineato la speranza che il PD non voglia consegnare il tricolore nelle mani di francesi e tedeschi. Dunque è evidente lo scontro a distanza tra Fratelli D’Italia e Partito Democratico. Nel frattempo è evidente quanto sia crescendo Fratelli D’Italia che è salito al 10%, e sui social la leader ha voluto festeggiare questo traguardo così importante.

Non sono mancati i commenti degli utenti sul web che hanno colto l’occasione per criticare la riscoperta del tricolore da parte del Partito Democratico. Uno degli utenti ha sottolineato di non comprendere il significato di una tale affermazione. Non sono mancati attacchi ancora più pesanti nei confronti della sinistra precisando che non hanno mai dato la giusta importanza all’Italia.