Giorgia Meloni parla del presunto accordo tra Matteo Salvini e Matteo Renzi: "Spero che non ci sia"

Con 13 “sì” a favore, contro i 7 no ed i 3 senatori che si sono astenuti al voto, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, con presidente l’ex missino e ora forzista Maurizio Gasparri, ha respinto la richiesta di autorizzazione a procedere per Matteo Salvini sul caso “Open Arms”.

I tre senatori che si sono astenuti provengono dal partito di “Italia Viva”, diretto da Matteo Renzi. E si tratta di una scelta molto strana, poiché su Twitter, il 23 gennaio, l’ex sindaco di Firenze ha scritto: “A Salvini del processo Gregoretti non frega niente, sfrutta solo l’onda. È una cosa schifosa che Salvini abbia tenuto in mare dei poveri disgraziati. Ma non sono io che devo decidere se ha commesso un reato, io devo decidere se deve andare a processo. E voterei si”.

Le parole di Giorgia Meloni

La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha rilasciato una intervista a Radio 24 dopo il voto in Giunta per le immunità al Senato. L’onorevole spera che non ci sia nessun accordo tra Matteo Renzi e Matteo Salvini, anche se non si capacita del motivo dietro a questo dietrofront da parte dell’ex presidente del Consiglio dei ministri.

In merito a questo possibile accordo, Giorgia Meloni dichiara: “Sulla vicenda Open Arms non so perché Renzi abbia cambiato idea, ma è la posizione giusta. Io non credo ci sia un accordo e spero che non ci sia anche perché Salvini non ha nessun interesse a fare accordi con Renzi che è distante da noi anni luce, non mi pare affidabile e poi non ha grande consenso tra i cittadini. Non posso parlare per Salvini ma non mi sembra ragionevole”.

In più, il primo a smentire questo possibile accordo è proprio Matteo Renzi. In una intervista a “La Repubblica” ha voluto spiegare l’astensione dal voto di Italia Viva, rivelando che hanno fatto come per il caso della nave Gregoretti, non partecipando in giunta e rimandando all’aula.