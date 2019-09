Giorgia Meloni, ospite a Diritto e Rovescio, parla della destra e delle condizioni per un’alleanza

Giorgia Meloni ha sottolineato quanto sia importante rispettare le norme del diritto internazionale. Ha parlato dei rom dicendo che devono essere rispettate le regole per quanto riguarda tutti gli altri. Giorgia Meloni ha fatto notare che il governo deve dare gli stessi diritti degli altri ai rom e per questo motivo deve essere posto un argine al loro modus vivendi.

La leader di Fratelli D’Italia ha continuato dicendo che i rom dovrebbero trovarsi un lavoro e magari una casa in affitto per porre fine allo stile di vita da loro condotto ma non è un’impresa facile.

Le parole della leader di Fdl

La Meloni ha ironizzato dicendo che ad Atreju ha fatto anche la conduttrice, ma un giorno potrebbe provarci. Si è detta contenta delle condizioni di salute di Fratelli D’Italia e ha scelto la strada più impervia che l’ha ripagata e le è stato dato atto da tutti. Per quanto riguarda il centro-destra, bisogna lavorare e ha ricordato l’appuntamento del 19 ottobre.

La Meloni ha continuato dicendo che bisogna fare il giusto lavoro in nome degli italiani e ha spiegato che ci sarà il 30 novembre che vedrà impegnati coloro che sono patriottici. Ha bisogno dei suoi alleati storici, di ricostruire un modello più giusto, e chiede a Lega e Forza Italia di fare un patto ant’inciucio in cui si dica: “Mai più con PD e M5S”.

Si deve partire da regole base e, riguardo alla candidatura a premier, intanto lei si candida in Italia. Giorgia Meloni ha spiegato che solamente con la sinistra non funziona in questo modo la democrazia. La Meloni ha evidenziato che saranno gli italiani a decidere il posto in cui potrà trovarsi a livello di carica politica.

Ha ricordato di essere disponibile a mantenere un’alleanza con la Lega, ma è ovvio che si debbano avere maggiori principi e, rispetto a questa domanda ricevuta dal giornalista Paolo Del Debbio, ha espresso queste parole che non lasciano alcun dubbio: “Come si dice dalle mie parti, patti chiari e amicizia lunga”.