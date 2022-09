Giorgia Meloni, lo straziante annuncio spezza il cuore

Ascolta questo articolo

Si sono ormai concluse le votazioni per il rinnovo della Camera e del Senato, tenute il 25 settembre. Al termine della tornata elettorale è risultata vincitrice Giorgia Meloni, leader di Fratelli D’Italia. Una vittoria per certi versi impressionante, con il partito guidato dalla Meloni che dovrebbe essere saldamente al comando del nuovo Esecutivo sia alla Camera che al Senato. Subito dopo aver appreso della vittoria, Giorgia ha ringraziato di cuore tutti gli elettori.

La donna ha annunciato che non deluderà affatto il suo elettorato. Tutte le maggiori testate internazionali hanno parlato delle elezioni italiane e della vittoria di Giorgia Meloni. La politica si avvia quindi a diventare la prima donna Premier che guiderà l’Italia in un momento storico abbastanza particolare. Nel suo discorso commentando i risultati parziali che arrivavano dai seggi la Meloni ha fatto commuovere l’intero elettorato.

La vittoria, una dedica speciale

Quando cominciavano ad uscire i primi exit poll che davano quasi per certa la vittoria di Fratelli D’Italia, Giorgia Meloni ha commentato quanto stava accadendo. Per lei e per il suo staff è una notte da ricordare, in quanto è un momento che si aspettava da tantissimo tempo. Tante le critiche giunte anche all’indirizzo della Meloni da parte degli avversari.

“Voglio ringraziare la mia famiglia, Andrea (il marito ndr), mia figlia, mia sorella, mia madre. Tutti quelli per i quali io ci sono stata meno di quanto loro ci fossero per me” – queste le parole di Giorgia Meloni a corredo del suo discorso post vittoria. Ma è appunto in un altro momento, a commento dei risultati parziali, che Giorgia ha dedicato la vittoria ad una categoria di persone in particolare.

“Fatelli d’Italia è il primo partito, significa tante cose. Tante cose per tanti di noi, è una notte di orgoglio, di riscatto, lacrime, abbracci, sogni e ricordi. È una vittoria che dedico alle persone che non ci sono più e che meritavano di vivere questa nottata” – queste sono state le parole che la Meloni ha pronunciato, ricordando appunto le persone che non ci sono più e che non hanno potuto assistere alla vittoria di Fratelli D’Italia.