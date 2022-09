Giorgia Meloni, la notizia improvvisa che gela Matteo Salvini

Ascolta questo articolo

Le elezioni del 25 settembre hanno sancito la vittoria assoluta di Giorgia Meloni e del suo partito Fratelli d’Italia. Delundente, invece, il risultato della Lega di Matteo Salvini, che si deve accontentare di un misero 8% delle preferenze. A guidare il Governo sarà sicuramente la leader di FdI, che sarà impegnata a breve nel difficile compito di creare una squadra di ministri vincente.

Secondo le ultimissime indiscrezioni, pare che la Meloni intenda in qualche modo ‘disinnescare’ l’alleato Matteo Salvini, il quale potrebbe rimanere molto deluso dalle scelte del futuro primo ministro. La leader di FdI avrebbe già fatto capire al segretario della Lega di abbandonare il suo sogno di tornare a ricoprire la vecchia poltrona: ecco cosa succederà.

L’obiettivo dichiarato di Giorgia Meloni è quello di poter dare al Paese un Governo che sia finalmente duraturo. Occorre sventare da subito il rischio di un esecutivo traballante che porti a nuovi governi tecnici, ed è necessario per questo scopo che la nuova squadra di ministri incontri il favore dei mercati e dei leader stranieri.

Sicuramente è escluso che la leader di Fratelli d’Italia offra a Salvini l’amata poltrona di Ministro dell’Interno, così come si vedrà bene di accontentare oltremisura la Lega sui ministeri, per poi correre il rischio di subire le stesse pressioni già patite da Conte all’indomani delle elezioni del 2018.

Si tratta di un errore che la Meloni non intende fare per nessuna ragione, anche perchè il responso delle elezioni è stato chiaro ed è emerso come la Lega ne sia uscita fortemente ridimensionata, scendendo persino al di sotto del 10%. Per questo motivo, Matteo Salvini dovrà mettersi sicuramente l’anima in pace ed accontentarsi di un dicastero di secondo piano, qualcuno ha prospettato la possibilità del ministero dell’agricoltura o, ipotesi probabilmente più gradita, quello dello sviluppo energetico.