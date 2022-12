Giorgia Meloni, il lieto annuncio poco fa: "Non ce l’aspettavamo in così poco tempo"

Ascolta questo articolo

Ormai l’Esecutivo presieduto dalla Premier Giorgia Meloni è pienamento operativo, e sta emandando i primissimi provvedimenti. Altri se ne aspettano nelle prossime settimane. I provvedimenti spaziano in ogni materia, dal caro bollette, al caro vita, fino a quelli che riguardano la salute, come l’emergenza Covid-19.

Proprio in queste ore il ministro della Salute ha fatto sapere che prima di Natale sarà firmato un provvedimento che cambierà le regole per quanto riguarda l’isolamento dei positivi, che passerà, molto probabilmente per tutti, vaccinati e non, a 5 giorni. Per i positivi, ma asintomatici, l’isolamento sarà di soli 5 giorni senza obbligo di tampone negativo alla fine dell’isolamento. E in queste ore sono arrivate nuove notizie positive per il Governo.

Giorgia Meloni, la bella notizia

Come detto il Governo sta prendendo dei provvedimenti molto importanti che riguardano la vita degli italiani. Secondo quanto fotografato da un sondaggio effettuato da Index Research i cui risultati sono stati resi noti durante la trasmissione Piazza Pulita, il partito della Meloni continua a crescere a dismisura nei consensi.

Soltanto alle elezioni politiche del marzo 2018 i consensi della Meloni erano solo del 4,4% cresciuto poi ad oltre il 6% nelle elezioni del maggio successivo. Una crescita che si è poi tradotta con la straripante ondata di successo che ha portato Fratelli d’Italia a vincere le elezioni politiche dello scorso settembre.

Attualmente Fdl è il secondo partito della destra per consensi. Resta stabile la Lega di Matteo Salvini nonostante il calo dello 0,5% che porta il Carroccio al 32,5%. Inoltre a poche settimane di distanza dalla scissione del Pd, Italia Viva ha guadagnato un punto, arrivando al 4,5%. In calo, invece, +Europa di Emma Bonino, che si ferma al 2,3% (-0,2%). Il Movimento Cinque Stelle di Giuseppe Conte perde lo 0,4% dei consensi, attestandosi al 19,4%, mentre Forza Italia si ferma al 6%.