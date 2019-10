Giorgia Meloni ha svelato che Fratelli d’Italia deciderà il candidato di centrodestra per le elezioni in Puglia

Cosa ne pensa l’autore

Gaetano Perrotta - I voti ottenuti nel corso delle elezioni regionali in Umbria dimostrano che la Meloni ha tutte le carte in regola, insieme con il suo partito, per scegliere un suo candidato in alcune regioni. Matteo Salvini e Giorgia Meloni sono i più forti in questo momento, e sembra non essercene per nessuno.