Giorgia Meloni ha sottolineato il riscontro ottenuto con la petizione sul presidenzialismo

Ha inizio la battaglia per ciò che riguarda il presidenzialismo e infatti i parlamentari di “Fratelli d’Italia” hanno sottolineato la decisione di depositare presso la Cassazione la proposta di legge di iniziativa popolare per quanto concerne l’elezione diretta del capo dello stato.

Di conseguenza, è stata avviata una raccolta delle firme che sono necessarie per avviare questo importante provvedimento, ma non si tratta dell’unica iniziativa che ha in mente Fratelli d’Italia. Giorgia Meloni è molto determinata per ottenere questo obiettivo da lei ritenuto piuttosto giusto.

Il partito guidato da Giorgio Meloni ha come obiettivo principale il presidenzialismo e per questo motivo i parlamentari di Fdi hanno depositato in Cassazione la proposta di legge di iniziativa popolare, come ha avuto modo di annunciare la Meloni. L’azione di Giorgia Meloni proseguirà per il presidenzialismo anche nelle strade, come dimostra l’impegno dei dirigenti del partito.

Le parole della leader di Fratelli D’Italia, Giorgia Meloni

Una delle iniziative principali consiste nella raccolta delle 500 mila firme che sono necessarie per avviare l’iter del provvedimento. Giorgia Meloni ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa spiegando che ci sono tutti i presupposti per raggiungere questo tipo di obiettivo in pochi giorni e si tratterebbe di un cambiamento di rilievo.

La leader di Fdi ha fatto notare che le sue certezze sono legate anche e soprattutto al riscontro avuto, in particolare riguardo al sostegno ottenuto. Queste sono le dichiarazioni dell’ex ministro della Gioventù: “Abbiamo riscontrato grande sostegno con la nostra petizione sul presidenzialismo”. In diverse occasioni, la leader di Fratelli d’Italia aveva fatto notare la necessità che fossero le persone a eleggere il Presidente Della Repubblica.

La politica Giorgia Meloni ha spiegato che la sua battaglia presso la Cassazione vuole essere soprattutto una risposta al no della maggioranza riscontrato nei due governi prima gialloverde e poi giallorosso, guidati dal premier Giuseppe Conte.