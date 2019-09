Giorgia Meloni ha parlato della necessità di un patto anti-inciucio per una destra unita

La leader di Fdl Giorgia Meloni è salita sul palco per la chiusura di Atreju e la politica si è resa conto dello straordinario momento attraversato dal suo partito che ha aumentato le percentuali. Il dato è riportato anche dai sondaggi che sottolineano un aumento evidente dei consensi. I principali punti di forza di Fratelli D’Italia sono di essere stati sempre fedeli al proprio elettorato, a cui si unisce la coerenza per il fatto di essere rimasti sempre nel centrodestra.

Il riferimento è alle alleanze avvenute nel 2014 tra il PD e Forza Italia attraverso il patto del Nazareno, senza dimenticare il governo giallorosso che ha avuto la stessa durata di quello Renzi-Berlusconi. Giorgia Meloni ha voluto ribadire la necessità di un patto anti-inciucio che debba essere sottoposto agli alleati del centrodestra.

Le parole della leader di Fdl

L’ex ministro della Gioventù nel governo Berlusconi ha precisato che c’è bisogno di chiarezza, sottolineando quanto sia importante avere un’alleanza diversa, nella quale non ci siano poligamie e ambiguità. Allo stesso tempo la Meloni si è detta contenta del fatto che la Lega sia tornata all’opposizione dopo un’alleanza di quasi un anno con il Movimento Cinque Stelle. Ma la leader di Fdl ha fatto notare che attende di conoscere quale sia il posizionamento di Forza Italia.

Inoltre Giorgia Meloni ha continuato dicendo che debba essere proposta una legge elettorale costituita dal premio di maggioranza, dalle preferenze e dall’elezione diretta del Capo dello Stato. Giorgia Meloni ha voluto rispondere ai critici che consideravano fuori dai giochi Fratelli D’Italia per quanto riguarda i sondaggi, ma la leader di Fdl ha ricordato che sono il secondo partito di centrodestra con oltre l’8 per cento.

La politica ha posto l’accento sulla formazione del governo giallorosso attraverso queste parole che non lasciano alcun dubbio sula posizione della Meloni: “Questo governo di abusivi non durerà“. Ha mosso delle critiche nei confronti del premier Conte ricordando che, in poche settimane, è divenuto un grande statista, dopo essere stato dipinto come un burattino. La Meloni ha parlato del modo in cui si comporterà Fdl rispetto a questo governo affermando: “Fratelli D’Italia, insomma farà un’opposizione dura senza sconti in Parlamento e in piazza”. Infine la Meloni ha concluso dando appuntamento al prossimo 30 novembre a Roma.