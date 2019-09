Giorgia Meloni ha definito Matteo Renzi come il politico che ha tradito più promesse in assoluto

Sono arrivate le parole del leader di “Fratelli D’Italia”, Giorgia Meloni, che ha avuto modo di parlare del momento attraversato dal nostro Paese. La Meloni ha precisato quanto gli italiani siano stanchi dell’inciucio attraverso delle parole che dimostrano la mancanza di un reale progetto politico volto al bene del Paese: “Al centro ci sono più partiti che voti“.

Giorgia Meloni, nel corso dell’intervista al giornale “Il Messaggero”, ha voluto muovere delle pesanti critiche nei confronti di Matteo Renzi, ex segretario del Partito Democratico. La politica ha posto l’accento sulla nascita di “Italia Viva” spiegando che Renzi voglia puntare agli elettori al di fuori della sinistra.

L’intervista al quotidiano romano

Non sono terminati i messaggi di Giorgia Meloni che si è anche rivolta al leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, intenzionato alla creazione di un centrodestra europeista moderato. Giorgia Meloni ha fatto intendere quanto ci sia bisogno di fare chiarezza in quanto, in molte occasioni, si è fatta confusione tra il moderatismo e l’inciucismo. La Meloni darà il via alla festa di Fratelli D’Italia, Atreju, durante la quale ci sarà come ospite sul palco il leader della Lega, Matteo Salvini.

Giorgia Meloni, nel corso dell’intervista a Il Messaggero, si è concentrata intorno alla scissione all’interno del Partito Democratico. Alla domanda posta alla leader di Fdl riguardo a come la scissione di Renzi abbia creato delle modifiche al quadro politico, la Meloni ha risposto dicendo che si tratta di una mossa di interesse per il palazzo, senza dare alcuna importanza ai cittadini.

In particolare, l’ex ministro per la Gioventù nel governo Berlusconi ha definito Matteo Renzi come “il politico che ha tradito più promesse in assoluto”. Infine, la Meloni ha spiegato al Messaggero di essere soddisfatta per la crescita di Fratelli D’Italia, per via della capacità di avvicinare realtà molto più ampie della tradizionale destra Italiana.