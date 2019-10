Giorgia Meloni felice per i sondaggi che vedono Fratelli d’Italia in continua crescita

Ci sono dei dati importanti che dimostrano l’ottimo lavoro svolto da Giorgia Meloni , con la leader di Fratelli d’Italia che si è detta contenta per questo risultato. Queste sono le sue dichiarazioni: “Il gradimento personale fa sicuramente piacere ma il dato che più mi interessa è che Fratelli d’Italia continua a crescere”.

È evidente la crescita esponenziale di Fratelli d’Italia che sta ottenendo dei risultati concreti che possono far sorridere Giorgia Meloni. Quest’ultima ha fatto notare che si stanno registrando dei dati importanti nei sondaggi e nei voti reali in tutti i territori. L’ex ministro per la Gioventù ha spiegato che c’è grande entusiasmo per questo risultato e di conseguenza Fratelli d’Italia vuole essere all’altezza delle aspettative.

Le parole della leader di Fdl

La leader di Fdl è stata protagonista di un’intervista al giornale “Il Tempo”, dopo i sondaggi sorprendenti che l’hanno vista superare Matteo Salvini. Per quanto riguarda il gradimento personale, l’esponente di Fratelli d’Italia si trova a essere preceduta solamente dall’attuale premier, Giuseppe Conte, e davanti al leader della Lega, Matteo Salvini.

Di conseguenza è un dato di fatto che la Meloni figuri in prima posizione tra i leader di partito. Recentemente si è parlato molto della lite tra Giorgia Meloni e la giornalista Lilli Gruber, ma questi dati dimostrano che la coerenza di una persona porta poi i suoi frutti. In questo caso, è accaduto alla leader di Fdl che ha espresso queste parole: “L’unico contratto che abbiamo sottoscritto è quello con gli italiani alle elezioni”.

Non sono mancate le critiche di Giorgia Meloni nei confronti del Movimento Cinque Stelle, definito come un’altra sinistra che Fratelli d’Italia cerca di combattere costantemente, come ha ribadito con queste dichiarazioni: “Vogliamo farci trovare pronti, prima o poi si tornerà a votare e toccherà a noi”. Infine, sulla legge elettorale, Giorgia Meloni ha affermato: “La priorità è sventare il ritorno al proporzionale puro e alla Prima Repubblica”.