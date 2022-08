Giorgia Meloni, ecco cosa c’è dietro agli attacchi degli artisti nei suoi confronti

Ascolta questo articolo

Come si sa ormai tra breve ci saranno le elezioni politiche 2022. Il fatidico giorno da segnare in rosso è il prossimo 25 settembre: in questi giorni i principali partiti politici della nazione hanno cominciato la loro campagna elettorale. Come ogni volta gli slogan sono vari e diversi e ogni partito vuole portare a casa la partita. Quest’anno ad esempio la destra è più agguerrita che mai, e i vari leader dei partiti, da Matteo Salvini a Giorgia Meloni, stanno tenendo comizi un pò in tutta Italia.

Proprio la Meloni, leader di Fratelli D’Italia, è una delle personalità politiche che sta facendo sentire la sua voce in modo deciso. Molto spesso però i politici finiscono nel mirino delle critiche, non soltanto da parte della gente comune, ma anche dai cosiddetti vip, in particolar modo ad esempio cantanti e attori. In queste ore Giorgia Meloni ha provato a riflettere, durante una conferenza elettorale a Catania, sul perchè molti artisti hanno preso di mira la destra.

Meloni, “non li fanno lavorare”

Giorgia Meloni si è detta molto delusa dall’atteggiamento che molti vip hanno usato nei suoi confronti e per quanto riguarda il partito che la rappresenta. Il 25 settembre prossimo gli italiani sono chiamati a scegliere chi governerà il Paese in un periodo affatto facile, segnato da una profonda crisi economica e sociale.

“Oggi il mood degli artisti è che si alzano e insultano Giorgia Meloni. Secondo voi è possibile che non esiste uno di loro che la pensa in maniera diversa? Secondo me no” – così ha affermato Giorgia Meloni durante la conferenza elettorale che ha tenuto a Catania. Il tour dei vari politici in Italia è già cominciato.

“È invece possibile che quelli che la pensano in maniera diversa non hanno il coraggio di dirlo perché altrimenti non li fanno lavorare” – questo poi è il j’accuse che la Meloni fa nei confronti degli avversari della sinistra. Vedremo comunque come proseguirà la campagna elettorale, Giorgia Meloni è stata già attaccata dalle cantanti Levante ed Elodie, anche a causa delle sue posizioni nette per quanto riguarda l’immigrazione.