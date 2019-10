Giorgia Meloni critica Nicola Zingaretti per aver cambiato opinione su Virginia Raggi

Sono arrivate le dichiarazioni di Giorgia Meloni che ha criticato il comportamento del segretario del Partito Democratico corrispondente al nome di Nicola Zingaretti. Sulla propria pagina di Facebook la leader di Fratelli d’Italia ha voluto sottolineare il cambiamento del presidente della regione Lazio. Quest’ultimo in passato era contro l’operato di Virginia Raggi e adesso ha iniziato a difendere il primo cittadino di Roma. La Meloni ha voluto rendere noto un video nel quale Zingaretti accusa la Raggi.

L’ex ministro della Gioventù ha commentato in questi termini la situazione, affermando: “L’amore per la poltrona supera ogni ostacolo”. Il primo video pubblicato dalla Meloni vede Zingaretti e Raggi prendere parte a una conferenza. Era il 29 luglio 2017 e, in quella occasione, il presidente della regione Lazio aveva attaccato Virginia Raggi che, a sua volta, si era scagliata contro il governo e la regione.

I commenti degli utenti sui social che criticano il segretario Dem

Circa due anni fa Nicola Zingaretti disse, riferendosi al sindaco di Roma: “Sono addolorato di questo continuo, inspiegabile e irresponsabile atteggiamento di scaricare le responsabilità su altri”. Non sono terminate le critiche di Nicola Zingaretti che, il 18 aprile 2019, aveva detto sul conto della Raggi: “La tragedia di questa città è scappata di mano da chi la sta governando”.

Inoltre l’esponente del Partito Democratico nel corso della trasmissione presentata da Lilli Gruber aveva spiegato che la Raggi dovrebbe affrontare con maggiore decisione temi finora irrisolti.

Sono arrivati i commenti degli utenti che non hanno risparmiato le critiche su Zingaretti, dopo che si è formato il governo giallorosso: “Li avete rincorsi per poter governare con loro”. Infine un altro utente ha fatto notare che la Raggi dovrebbe essere cosciente della propria incapacità, ponendo fine al suo mandato. C’è anche chi ha un’opinione differente, pensando che sia giusto arrivare a fine mandato.