Giorgia Meloni a Quarta Repubblica scarta le ipotesi di governi con Renzi

Giorgia Meloni è stata protagonista di un’intervista nella trasmissione in onda su Rete Quattro, “Quarta Repubblica” dove ha avuto modo di parlare di varie tematiche, a partire dal risultato delle elezioni regionali in Emilia Romagna. La leader di Fratelli D’Italia ha avuto modo di analizzare l’attuale scenario politico, dicendosi pronta ad andare subito alle elezioni.

Non ha dimenticato di rivendicare il successo ottenuto a livello regionale dal suo partito, attraverso queste dichiarazioni: “Se oggi si andasse a votare con l’attuale sistema elettorale, il Rosatellum, noi avremmo una maggioranza schiacciante e un governo che dura 5 anni”.

L’ospite del programma Quarta Repubblica ha continuato ricordando la vera e propria scomparsa del Movimento Cinque Stelle ponendosi la domanda: “Chi rappresenta questo Parlamento?”.

La leader di “Fratelli D’Italia” condivide l’analisi di Marcello Sorgi

Nello studio della trasmissione c’è stata la presenza del giornalista Marcello Sorgi che si è concentrato sull’attuale situazione politica, spiegando l’intento di Matteo Renzi che starebbe attuando una strategia per liberarsi di Giuseppe Conte, per fare un altro governo, senza passare per il tramite delle elezioni.

Non è tardata ad arrivare l’analisi della politica Giorgia Meloni che si è detta concorde rispetto alle parole di Marcello Sorgi, sottolineando queste intenzioni del leader di “Italia Viva”. Queste sono le dichiarazioni al riguardo dell’ex ministro della Gioventù che ha affermato: “Io non faccio governi con Renzi”.

La leader di Fratelli D’Italia ha sottolineato la serietà del suo partito che ha dimostrato di avere delle idee lineari, escludendo qualsiasi tipo di inciucio di palazzo. L’esponente del centro-destra non ha usato giri di parole per spiegare il suo punto di vista, evidenziando la necessità di stabilità: “Io per gli inciuci di palazzo, che stiamo in sella un anno e ci scarichiamo tutti la responsabilità, non sono la persona giusta”.