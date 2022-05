Gianluigi Paragone scatena il caos in Senato: ecco cos’è successo

Ascolta questo articolo

In queste ultime settimane non si sta facendo altro che parlare della nuova ondata pandemica che il nostro Paese sta attraversando, anche se in questi giorni pare che la curva stia lentamente scendendo. Il Covid è ovviamente sempre in agguato, e per questo bisognerà continuare a seguire ancora le regole fondamentali introdotte in questi due anni dal Governo e dalle autorità sanitarie locali. I vaccini restano l’arma fondamentale per poter tenere sotto controllo il patogeno e i suoi gravi effetti sulle persone.

Come accade spesso in questi casi non tutti sono d’accordo sulle norme recenti emanate dal Governo, che in questo periodo sono state allentate visto anche l’arrivo della bella stagione e lo stabilizzarsi della situazione epidemiologica. I vaccini si sono dimostrati sicuri ed efficaci, e in Italia si è già arrivati a somministrare la quarta dose. Soltanto una piccolissima parte della popolazione italiana ha deciso di non sottoporsi alla vaccinazione contro il coronavirus Sars-CoV-2, anche se in queste settimane saranno in vigore ancora alcune regole che abbiamo imparato a conoscere bene. In Senato a tal proposito si è scatenato il caos.

L’intervento

In Aula è infatti intervenuto il senatore Gianluigi Paragone di Italexit. Da sempre l’uomo si è mostrato contro la normativa anti Covid, sostendo anche posizioni molto vicine ai no-vax e ai no Green-Pass. L’uomo ha detto la sua in Aula, e le sue parole hanno anche provocato una precisa reazione tra gli italiani.

Paragone è anche un giornalista e ha lavorato anche per la Rai, dove ha condotto anche numerso trasmissioni televisive. In un primo momento si era avvicinato politicamente ai Cinque Stelle, da dove poi è stato espulso fondando appunto il partito Italexit, che si batte per la sovranità nazionale.

Gianluigi si è scagliato in Senato proprio contro l’obbligo di dove ancora indossare la mascherina in alcune circostanze. “E cosa dire dell’ottusità con cui obbligate bambini e adolescenti a indossare le mascherine a scuola. E anche se è una cosa sbagliata secondo la legge, io mi tolgo la mascherina dal viso a difesa dei nostri ragazzi” – così ha detto durante la sua interrogazione Paragone, che quindi, dopo di ciò, ha preso la mascherina togliendosela dal volto. Sulle sue pagine social sono arrivati molti messaggi di apprezzamento.