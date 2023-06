Funerale di Silvio Berlusconi: partecipazione dei grandi del mondo e della politica

Il Duomo di Milano si prepara ad accogliere un evento di portata internazionale: il funerale di Silvio Berlusconi, figura di spicco della politica italiana. L’ultimo saluto a uno dei leader più influenti degli ultimi decenni attirerà l’attenzione di 1.800 personalità provenienti da tutto il mondo. In questo articolo, esploreremo i dettagli di questo epico addio e le misure di sicurezza previste.

Tra le personalità che parteciperanno al funerale di Silvio Berlusconi, si prevede la presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del Premier, Giorgia Meloni. Tuttavia, non saranno solo i rappresentanti italiani ad assistere alle esequie. Leader stranieri e capi di Stato, come l’emiro del Qatar Tamim bin Hamad e il premier ungherese Viktor Orban, si uniranno agli altri ospiti di rilievo. Inoltre, diversi ministri degli Esteri e ambasciatori, insieme al presidente del PPE Manfred Weber, renderanno omaggio a Berlusconi durante la cerimonia.

Per garantire il corretto svolgimento del funerale, sono state adottate imponenti misure di sicurezza. La famosa Piazza Duomo sarà transennata e presidiata dalle forze dell’ordine, creando un ambiente protetto per l’evento. Inoltre, sono stati installati due maxischermi per consentire ai cittadini di seguire le esequie in diretta. Il Comune di Milano ha adottato un modello simile a quelli utilizzati per i grandi eventi, come i concerti, con varchi di ingresso contingentati per garantire un’adeguata gestione della piazza. Si stima che circa 10.000 persone potranno partecipare al funerale.

Nel Duomo di Milano, circa 2.000 ospiti avranno l’onore di assistere alle esequie di Silvio Berlusconi. Gli ingressi nella cattedrale sono selezionatissimi: la famiglia del defunto occuperà il lato destro, mentre le autorità politiche prenderanno posto nella parte sinistra. Saranno presenti molti esponenti politici italiani, tra cui gli ex premier Mario Monti, Mario Draghi e Matteo Renzi, così come la segretaria del PD Elly Schlein, Carlo Calenda e un nutrito gruppo di parlamentari di Forza Italia. Tuttavia, il noto politico Giuseppe Conte non parteciperà alle esequie. La rappresentanza dell’Unione Europea sarà affidata a Paolo Gentiloni, commissario per gli Affari economici, mentre il presidente del PPE Manfred Weber sarà presente come segno di rispetto e riconoscimento.

Oltre ai rappresentanti politici, ci si aspetta anche la presenza di figure influenti nel mondo dello spettacolo, legate alla galassia di Mediaset, così come personalità del mondo della finanza, dell’imprenditoria e del calcio, in particolare del Milan e del Monza. Per agevolare l’ingresso delle autorità, è stato riservato un accesso laterale del Duomo, nelle vicinanze di piazza Fontana.

Sicurezza al primo posto

Per garantire la sicurezza dell’area circostante il Duomo, saranno dispiegati tiratori scelti e adottate misure antiterrorismo collaudate negli eventi di piazza di maggior rilievo. Le bonifiche nella zona, comprese verifiche con cani antiesplosivo e la rimozione dei cestini, inizieranno dalle prime ore del mattino. A fini di ordine pubblico, la stazione della metropolitana del Duomo sarà chiusa dalle 10:00 alle 18:00 e diverse linee di tram e bus saranno deviate per garantire la sicurezza del percorso del corteo funebre.

Il feretro di Silvio Berlusconi giungerà sul sagrato del Duomo e vi rimarrà per pochi minuti, seguito dall’ingresso delle autorità alle 14:45. L’omelia sarà tenuta dall’arcivescovo, rendendo questo momento unico e solenne.