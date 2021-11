Fedez potrebbe scendere in politica: l’indiscrezione

Le ultime lotte di Fedez non sono state ignorate dagli italiani, ove la maggior parte di essi l’hanno sostenuto soprattutto sui social network. Lo sfogo fatto durante il Concerto del Primo Maggio, in cui accusa la Rai di avergli censurato alcuni suoi discorsi ed attaccando alcuni esponenti della Lega a causa del DDL Zan, è stato al centro di un gran dibattico mediatico.

Proprio sul DDL Zan, il disegno di legge che prevede l’inasprimento delle pene contro i crimini e le discriminazioni contro omosessuali, transessuali, donne e disabili, il rapper si è dichiarato totalmente schifato dalla sua bocciatura accusando il leader di Italia Viva: “(Matteo Renzi n.d.r) si proclamava paladino dei diritti civili ed è lo stesso che oggi pare sia volato in Arabia Saudita mentre si affossava il Ddl Zan?”.

Fedez ora potrebbe scendere il politica

Tantissimi negli ultimi mesi, tra l’ironia e la serietà, hanno invitato Fedez a scendere in Politica per provare a cambiare l’Italia, ed a quanto pare dallo scherzo può nascere qualcosa di serio. Digitando il link “Fedezelezioni2023.it“, si viene a scoprire che questo dominio è già stato registrato.

Ed a quanto pare non si tratta di una notizia fake: “Che non si tratti di un’operazione tarocca è stato confermato ad Huffpost dall’It manager a cui è stato chiesto di registrare quello che potrebbe diventare un nuovo portale” afferma con assoluta certezza il sito: “Non ci sono dubbi che a voler creare questa iniziativa sia stato l’entourage di Fedez: dai dati di registrazione, infatti, risulta che la richiesta sia arrivata proprio dalla sua società, la Zdf srl, con sede a Milano. Che, quindi, ne è proprietaria”.

Ovviamente potrebbe trattarsi anche di una semplice operazione commerciale, per pubblicizzare il suo disco oppure un singolo. È bastata però questa notizia per iniziare a scatenare immediatamente l’entusiasmo e mandare Fedez in cima ai trend topic di Twitter.