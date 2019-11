Federico Pizzarotti ha detto che Salvini non riuscirà a prendersi l’Emilia Romagna

Federico Pizzarotti è stato protagonista di una recente intervista al giornale “La Repubblica”, dove ha avuto modo di porre l’accento su svariate tematiche. Ha parlato delle elezioni regionali che si avvicinano in Emilia Romagna e si è detto sicuro del fatto che non sarà facile per la Lega ottenere la vittoria.

Queste sono le dichiarazioni al riguardo del primo cittadino di Parma che ha affermato: “Non credo che gli emiliano romagnoli si facciano ingannare”. Pizzarotti nelle elezioni regionali in Emilia Romagna appoggia come candidato Stefano Bonaccini e si è espresso sull’alleanza tra Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico.

Le parole del sindaco di Parma

Ha fatto intendere che si è trattato di un errore evidente, come hanno dimostrato i risultati ottenuti in Umbria dove è stata bocciata la coalizione giallorossa. Gli è stata posta una domanda sulla possibilità che Matteo Salvini possa prendere l’Emilia Romagna e Pizzarotti ha risposto dicendo: “Io credo di no, perché è una sfida che parte in modo sbagliato, senza contenuti e puntando come al solito sulla pancia”.

Ha espresso delle parole di stima nei confronti di Stefano Bonaccini che, a suo parere, può continuare a guidare l’Emilia Romagna per altri cinque anni, considerato il buon operato. Pizzarotti ha precisato che non si candiderà nelle elezioni regionali e ha fatto solamente un’eccezione per quanto riguarda le europee, per lo spirito di servizio.

Il sindaco di Parma ha continuato dicendo di aver posto delle condizioni a Stefano Bonaccini riguardo ai temi ambientali. Inoltre, è tornato a parlare dell’alleanza tra PD e Movimento Cinque Stelle sottolineando l’errore del Partito Democratico, in quanto sarebbe stato meglio subire una sconfitta onesta. Il primo cittadino di Parma ha sottolineato di essere d’accordo con la posizione assunta dall’ex esponente del Partito Democratico, Carlo Calenda, deluso dalla scelta del PD di allearsi con il M5S. Infine, ha definito Matteo Renzi furbo visto che, a suo parere, ha lasciato il precedente partito per avere il suo peso.