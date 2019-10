Fabio Fazio commenta la puntata di Report sui 49 milioni destinati alla Lega

Fabio Fazio ha voluto commentare la puntata della trasmissione “Report” che si è occupata dell’inchiesta riguardo i 49 milioni dati alla Lega e provenienti dalla Russia. Il conduttore di “Che Tempo Che Fa” ha fatto notare lo sgomento e si è detto dispiaciuto per il fatto che non siano state prese delle contromisure.

Queste sono le dichiarazioni di Fazio, che ha affermato: “Incredibile che non accada niente dopo la puntata di Report di ieri”. Il presentatore non ha mai fatto il nome del leader della Lega Matteo Salvini, e lo stesso discorso vale per Savoini e lo stesso partito di riferimento. È evidente ciò che Fabio Fazio voglia dire nel suo tweet, e non è mancata l’esortazione del conduttore che ha spinto i followers a non perdere una puntata così importante di Report, che è stata trasmessa in televisione lunedì sera.

Le parole di Fabio Fazio

L’attenzione è stata concentrata intorno ai rapporti tra Matteo Salvini (e dunque tra il suo partito) e la Russia. Fabio Fazio ha fatto i complimenti alla trasmissione Report che dimostra una grande capacità di occuparsi di tematiche di grande rilievo.

Il conduttore genovese ha scritto un tweet che non lascia alcun dubbio sulla stima nei confronti del presentatore del programma, attraverso queste parole: “Mi permetto di consigliarvi la puntata di Report di ieri, incredibile che le domande fatte non abbiano avuto risposta”. Fabio Fazio si è detto sconcertato per il fatto che non sia successo ancora nulla e ha consigliato alle persone che non hanno seguito la puntata di recuperarla.

Ha fatto i complimenti a Sigfrido Ranucci: “È stato bravissimo, Report è una trasmissione fondamentale”. È arrivata la risposta di Ranucci che ha voluto ringraziare Fazio per le belle parole spese: “Un apprezzamento che fa piacere, fatto da un autore che ha scritto pagine importanti della storia della Rai”.