Fabio Fazio, nella prossima puntata di Che Tempo Che Fa, avrà come ospite d’onore il presidente francese Emmanuel Macron. E’ stato lo stesso conduttore televisivo a far sapere, attraverso Twitter, che l’inquilino dell’Eliseo raggiungerà le case degli italiani attraverso la trasmissione televisiva prodotta da Rai 1.

L’intervista arriva dopo una settimana travagliata per Fazio; la Rai, da tempo, ha messo nel mirino costi e compensi delle trasmissione. Nei prossimi giorni, tra l’amministratore delegato, Salini, e il presentatore, ci sarà un incontro per stabilire una modifica dei costi del programma, oltre che dello stipendio di Fazio, che attualmente si aggira intorno ai 2,2 milioni di euro a stagione. Fazio ha però già fatto sapere, durante l’ultima puntata, di avere ancora due anni di contratto con la Rai, facendo capire di non essere disposto a sforbiciarsi lo stipendio. Una decisione, la sua, resa ancora più agevole dalla penale che la Rai sarebbe costretta a pagare nel caso in cui si venisse a una modifca unilaterale del contratto.

L’intervista a Macron

Macron, nel corso della puntata, parlerà dell’amicizia tra Francia e Italia, della sua passione per il nostro Paese e la sua cultura. Inoltre, discuterà anche di argomenti che riguarderanno l’Unione Europea, gli immigrati, l’ambiente e le sfide economiche e sociali che attenderanno l’Europa negli anni avvenire.

L’ospitata di Macron arriva dopo i contrasti avvenuti tra i due Paesi proprio in merito al tema migratorio. La Francia, infatti, aveva prima richiamato a Parigi l’ambasciatore in Italia, come segno di protesta verso Roma, poi lo aveva rimesso al suo posto dopo il chiarimento con Salvini in merito alle parole di Di Maio sulla politica neocoloniale della Francia di Africa.

Molti, però, temono che questa intervista solleverà ulteriori polemiche, dato che già, nei giorni scorsi, la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, aveva accusato Fazio di ospitare molto spesso Roberto Saviano e, di conseguenza, di dare esclusiva visibilità a personaggi della Sinistra.