Elezioni regionali in Umbria: la leghista Donatella Tesei in vantaggio sul candidato di M5S e PD

Sono arrivati i primi sondaggi in quanto si avvicinano le elezioni regionali in Umbria, fissate per il prossimo 27 ottobre. A quanto pare, secondo i dati riportati dal Quorum You Trend su “Il Tempo”, la candidata leghista Donatella Tesei è favorita alla vittoria e può contare sul sostegno di Forza Italia e Fratelli D’Italia.

Dunque, il candidato Vincenzo Bianconi della coalizione PD-Movimento Cinque Stelle si trova in svantaggio rispetto alla Tesei. Per quanto riguarda le percentuali, Donatella Tesei si trova avanti con il 47,2% delle preferenze e nella coalizione la Lega sarebbe il primo partito, con il 34%. Allo stesso tempo il PD, Movimento Cinque Stelle e le altre liste alleate. rimangono ferme con il 43%.

Un appuntamento fondamentale

C’è grande attesa per l’arrivo delle elezioni regionali in Umbria che rappresentano il primo banco di prova per capire se il governo giallorosso stia convincendo gli italiani. Ma i dati creano delle preoccupazioni, in quanto la Lega sarebbe favorita alla vittoria nelle elezioni regionali umbre che hanno una portata nazionale per ovvie ragioni.

Nelle sue diverse interviste, Matteo Salvini ha fatto notare la voglia di arrivare alle elezioni regionali in Umbria ed Emilia Romagna, considerate due test determinanti anche per il destino della Lega. L’ex ministro dell’Interno si è sempre detto fiducioso riguardo a un esito positivo e ha spiegato di non vedere l’ora che arrivi il 27 ottobre in Umbria.

Allo stesso tempo, l’ex vice presidente del consiglio dei ministri ha sottolineato l’importanza di un altro appuntamento, come il prossimo 26 gennaio quando ci saranno le elezioni regionali in Emilia Romagna. Queste sono le parole di Matteo Salvini che testimoniano l’importanza di questi due appuntamenti: “Sono per me come quando era Natale da bambino”. Ha continuato facendo una battuta ironica: “Al posto del 25 dicembre, io quest’anno ho il 27 ottobre in Umbria e il 26 gennaio in Emilia Romagna”. Non sono mancate le critiche di Salvini nei confronti dell’attuale premier: “Lo schiaffo a Conte è in arrivo”.