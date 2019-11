Elezioni regionali in Emilia Romagna: martedì il faccia a faccia tra Bonaccini e Borgonzoni a Carta Bianca

Cosa ne pensa l’autore

Gaetano Perrotta - Sarà molto interessante seguire il confronto tra Stefano Bonaccini e Lucia Borgonzoni in modo da chiarire le idee agli emiliani che avranno il compito di decidere il prossimo presidente della regione e non sarà facile prendere la decisione giusta. Sicuramente è una partita piuttosto aperta e si tratterà di una delle sfide avvincenti per quanto riguarda le elezioni regionali in generale.