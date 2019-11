Elezioni regionali in Emilia Romagna: i sondaggi vedono Bonaccini in vantaggio sulla Borgonzoni

Cosa ne pensa l’autore

Gaetano Perrotta - Sarà una delle sfide più complicate da prevedere. Ad esempio in Umbria, sebbene regione storicamente rossa, tutti davano per scontata la vittoria della Lega, ma qui non sarà facile capire quale piega prenderà la sfida elettorale. Comunque sia, ciò dimostra anche il buon lavoro svolto da Stefano Bonaccini nei suoi cinque anni come governatore.