Il giorno atteso è arrivato. Nella giornata di oggi 24 gennaio cominceranno le votazioni per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica italiana. In lizza ci sarebbe l’attuale Premier, Mario Draghi, ma diverse forze politiche affermano che l’ideale, in questo momento, sia o un Mattarella bis oppure inserire alla guida dello Stato un’altra personalità, sempre di caratura elevata e che sia in grado di rappresentare gli italiani. Per il momento i partiti non hanno preso una decisione ufficiale.

Il centrosinistra ha fatto sapere che per le prime tre votazioni potrebbe votare scheda bianca, così come il centrodestra. Il leader del Movimento Cinque Stelle, l’ex Premier Giuseppe Conte, non ha preclusioni di sorta e ieri sera, parlando con i giornalisti, ha fatto sapere che non chiude ad eventuali proposte del centrodestra. “La nostra ostinazione ha dato un frutto: non c’è più il nome di Berlusconi. Ho detto che se siamo quelli del no veto, ho detto anche che non ci devono essere preclusioni per proposte che arrivano dal centrodestra” – così ha affermato Conte.

M5S vorrebbe Draghi ancora Premier

Lo stesso Movimento Cinque Stelle, o perlomeno la maggioranza degli appartenenti al partito in questione, vorrebbe che Mario Draghi restasse Presidente del Consiglio. Da più parti il Premier è visto attualmente come colui che possa governare il Paese nella maniera più ottimale possibile, anche perchè c’è ancora l’emergenza pandemica da affrontare.

Anche per Matteo Salvini, leader della Lega, sarebbe rischioso ora far salire Draghi al Colle e mettere alla guida del Paese un altro Presidente del Consiglio. Giuseppe Conte è favorevole anche alla proposta di eleggere come Presidente della Repubblica, Andrea Riccardi, fondatore della comunità di Sant’Egidio.

Anche su questa proposte Conte ha aperto ad una discussione. Alle 11:00 Enrico Letta, Giuseppe Conte e Roberto Speranza si riuniranno con i loro capigruppi per decidere quale sarà la strategia da seguire oggi in Parlamento, che si riunirà in seduta comune alle ore 15:00. Per Enrico Letta, segretario del Pd, l’ideale sarebbe un Mattarella bis.