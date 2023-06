È scomparso Silvio Berlusconi: il cavaliere aveva 86 anni

Nella mattinata del 12 giugno, all’ospedale San Raffaele di Milano, è scomparso Silvio Berlusconi all’età di 86 anni. Proprio in questi giorni è stato ricoverato nuovamente e le sue condizioni, secondo i comunicati, non erano molto stabili e da tempo combatteva contro la leucemia cronica.

Il Cavaliere, sia nel bene che nel male, è stato uno degli italiani più discussi degli ultimi 50 anni. Oltre a essere stato tre volte Premier, e protagonista assoluto della politica dal 1993 al 2011 con la fondazione del partito Forza Italia, Berlusconi ha creato anche Mediaset ed è stato presidente del Milan, battendo ogni record grazie ai trofei vinti.

La vita in breve di Silvio Berlusconi

In ambito politico, decide di scendere in campo il 26 gennaio 1994 e fu reso noto attraverso un messaggio televisivo preregistrato dello stesso Berlusconi, della durata di circa 9 minuti, inviato a tutti i telegiornali delle reti televisive nazionali. Va comunque ricordato che aveva deciso di prendere parte della politica già nel 1992, ed era parte del dibattito già nel ’93.

L’altra grande passione è stato il calcio. Acquistò il Milan nel 1986 dalle mani di Rosario Lo Verde, conquistando 29 trofei in 31 anni di proprietà del club (26 titoli nei 20 anni di presidenza e 3 negli 11 anni di vicepresidenza vicaria di Adriano Galliani, il suo più fidato braccio destro in ambito calcistico): 8 scudetti (1987-1988, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1995-1996, 1998-1999, 2003-2004, 2010-2011), 1 Coppa Italia (2002-2003), 7 Supercoppe italiane (1989, 1992, 1993, 1994, 2004, 2011, 2016), 5 UEFA Champions League (1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 2002-2003, 2006-2007), 2 Coppe Intercontinentali (1989, 1990), 1 Coppa del mondo per club FIFA (2007) e 5 Supercoppe UEFA (1989, 1990, 1994, 2003, 2007). Nel 2018 invece, con circa 3 milioni di euro, acquista il Monza portandolo in Serie A nel giro di pochi e riuscendo a ottenere una salvezza insperata durante l’ultimo campionato.

Mediaset però è stata l’azienda che lo ha reso famoso un po’ in tutto lo stivale. Il tutto nasce nel 1976 quando Fininvest acquistò Telelombardia in cui a Telemilano 58, la futura Canale 5, venne presentata la prima trasmissione, condotta da Mike Bongiorno, su uello che sarebbe diventato il colosso televisivo Mediaset: “I sogni nel cassetto”.