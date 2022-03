Mentre gli italiani si preparano a ricevere bollette salatissime per quanto riguarda sia la luce che il gas, il Governo presieduto da Mario Draghi sta cercando di intervenire nei confronti dei cittadini con dei provvedimenti ad hoc, e nella fattispecie proprio un decreto, che servirà a far risparmiare gli italiani. Ma non è tutto oro quel che luccica, purtroppo. Si perchè tutti noi potremo fare i conti con alcuni piccoli disagi, sacrifici comunque indispensabili se si vuole ovviare al problema della crisi energetica.

Come si sa l’attuale situazione internazionale non lascia dormire sonni tranquilli, e proprio a causa di ciò il prezzo dei carburanti si è alzato di moltissimo e di conseguenza quelle delle materie prime. Anche ad esempio prodotti come pasta e pane sono aumentati. Di seguito adesso vedremo quali sono i provvedimenti che ha in mente il Governo per far sì che gli italiani possano comunque andare a risparmiare sulle bollette. Il costo della vita sta diventando effettivamente esagerato.

Bonus e non solo

Il nuovo decreto dovrebbe prevedere innanzitutto una serie di bonus per le famiglie che sono a basso reddito, così come aiuti nei confronti dell imprese. C’è anche la possibilità di introdurre un prezzo limite al gas, nonchè addirittura una tassa sui prefitti delle compagnie elettriche. E c’è anche dell’altro.

L’Esecutivo ha in mente anche di abbassare le temperature massime consentite dai riscaldamenti, e questo per chi abita in un condominio significherà poter beneficiare del gas per scaldare i termosifoni soltanto per un tempo e un orario determinato ogni giorno e ad un certa temperatura quindi. Ma c’è bisogno di un coordinamento a livello europeo per poter far partire questo decreto.

“Non ci possono essere fughe in avanti rispetto all’Europa e occorre agire coordinandoci a livello europeo, altrimenti tecnicamente non possiamo partire” – così hanno spiegato alla stampa nazionale fonti del Ministero dell’Economia. Staremo a vedere quindi che cosa deciderà il Governo.