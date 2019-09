Donne in vetrina per promuovere il turismo: proposta choc del consigliere della Lega, Roberto Salvini

Cosa ne pensa l’autore

Marta Lorenzon - Mi trovo un po' allibita di fronte al post rilasciato dalla Lega che prima critica il proprio consigliere per aver rovinato la loro battaglia che dura da anni per valorizzare le eccellenze gastronomiche italiane, e solo successivamente per aver insultato la dignità della donna: voglio, tuttavia, credere che non sia stato fatto per questioni di priorità.