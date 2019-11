Sono arrivate le pesanti dichiarazioni del sociologo Domenico De Masi che ha dato il proprio punto di vista riguardo al momento attraversato dal Movimento Cinque Stelle. È evidente che si tratti di un delicato momento politico e, nel corso dell’intervista a “Il Fatto Quotidiano”, De Masi ha affrontato varie tematiche tra le quali le elezioni regionali in Emilia Romagna, fino ad arrivare all’incontro tra Beppe Grillo e Luigi Di Maio.

Il sociologo ha usato parole molte dure nei confronti del leader del M5S, Luigi Di Maio, parlando di una morte politica vicina. Queste sono le dichiarazioni di Domenico De Masi che ha affermato: “Grillo si è reso conto che senza la sua mano il movimento si perderà, resta da capire se voglia di condurre in porto una barca che fa acqua da tutte le parti”.

Le parole del sociologo

Il sociologo ci ha tenuto a precisare che non sono indubbie le qualità di Beppe Grillo che si è sempre distinto per genio e fantasia. Ha continuato dicendo di essere sicuro del fatto che Beppe Grillo non possa occuparsi sempre di commissariare il Movimento Cinque Stelle, attraverso queste parole: “Ho l’impressione che si annoi spesso della politica e fugga via”.

De Masi ha voluto ricordare che Beppe Grillo nasce come uomo di teatro. Successivamente De Masi ha posto l’accento sulla persona di Luigi Di Maio, rispondendo alla domanda se il leader del Movimento Cinque Stelle si sia condannato all’eutanasia. Queste sono le parole dell’opinionista al riguardo che non ha usato mezzi termini: “Uno che dice non sono né di destra né di sinistra è certamente di destra”.

Il professore di sociologia ha fatto notare il comportamento sbagliato del Movimento Cinque Stelle che doveva rifiutare di andare al governo. De Masi ha affermato: “La fretta, forse la paura che troppi, senza la poltrona, abbandonassero le postazioni, l’ha condotto a una vita anarchica”. Infine ha parlato della voglia di Di Maio di tornare a essere alleato di Salvini: “Credo che abbia tanta voglia di farlo”.