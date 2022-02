In questi giorni sta tenendo banco all’interno dell’opinione pubblica il dibattito attorno alla crisi che si è aperta tra Russia e Ucraina, una crisi politica e geopolitica che rischia di trascinare il mondo, e la stessa Europa, in una guerra che sarebbe deleteria soprattutto per il “Vecchio Continente”, visto che il territorio ucraino confina proprio con quello della Unione Europea. E c’è ovviamente chi prende le parti ora della Russia di Vladimir Putin, ora dell’Ucraina e quindi degli Occidentali.

Gli Stati Uniti d’America stanno anche facendo la voce grossa all’interno di questa crisi, anche perchè lo stesso Putin ha dichiarato apertamente che un eventuale ingresso nella Nato da parte dell’Ucraina sarebbe visto da Mosca come una minaccia. In questi giorni a nulla sono valsi i tentativi di mediazione da parte di molti leader europei che hanno cercato di intavolare un colloquio con Putin e il presidente ucraino Zelensky per porre un freno alla crisi. Mosca ha riconosciuto inoltre le repubbliche separatiste filorusse del Donbass e del Luhansk, in territorio ucraino.

L’intervento di Diego Fusaro

Sulla questione è intervenuto anche il filosofo italiano Diego Fusaro, che come sempre, da osservatore della geopolitica internazionale ha ribadito il suo pensiero parlando con la testata Affaritaliani. Fusaro in sostanza ha dato ragione a Putin, in quanto proprio la sua Russia sarebbe l’ultimo baluardo contro “l’imperialismo americano”.

“Penso francamente che Putin abbia ragione su tutto il fronte. La sua Russia è oggi uno degli ultimi baluardi di resistenza all’imperialismo incontenibile della civiltà dell’hamburger. Quell’imperialismo che chiama diritti umanitari e missioni di pace il proprio vile imperialismo” – queste le parole del filosofo, il quale crede che la Russia di Vladimir Putin non rinnega la sua storia in ogni sua fase, non avendo poi interesse a muovere delle guerre.

E Fusaro ritiene inoltre che la Nato, ovvero l’Alleanza Atlantica di cui fa parte anche l’Italia, serve solo a “impedire ai popoli d’Europa e soprattutto alle nazioni d’Europa di essere sovrane e indipendenti, cioè non colonie degli Stati Uniti”– queste le parole di Fusaro, che poi lancia anche una stoccata al nostro Paese. “L’Italia non ha sovranità militare essendo una colonia degli Stati Uniti. Se Washington decide che bisogna bombardare Belgrado, Roma esegue. Se Washington decide che bisogna fare le sanzioni alla Russia, Roma le fa anche andando a nocumento del proprio interesse nazionale e delle proprie imprese” – questa l’amara conclusione di Diego Fusaro.